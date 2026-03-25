صدر عن وزارة الصحة العامة بيان نعى الشابين المسعفين في "إسعاف النبطية"، علي جابر وجود سليمان، اللذين استشهدا في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت دراجتهما النارية خلال توجههما للقيام بمهمة انقاذية في مدينة النبطية يوم أمس، رغم أنهما كانا يرتديان زي الاسعاف ودراجتهما مزودة بعلامات الإسعاف والإنذار الضوئي.

أضاف: "أن الوزارة تكرر إدانتها الشديدة لاستهداف الفرق الاسعافية حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية هذه الحرب في 2 آذار إلى 42 مسعفا، بما يشكل إعاقة متعمدة للعمل الإنقاذي وإصرارا على الخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي".

وجددت الوزارة مناشدة الهيئات الإنسانية الدولية العمل على اتخاذ موقف يضع حدا لهذه الاستباحة المتمادية للقوانين والأعراف والتي تعزز منطق العنف اللامحدود وتهدد ما تبقى من قيم إنسانية".