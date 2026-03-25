علمت "نداء الوطن" أن الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ناقش موضوع طرد السفير الايراني وتداعياته".



وأفادت مصادر سياسية للصحيفة، باحتمال انسحاب وزراء "الثنائي" من الجلسة الوزارية التي ستعقد يوم الخميس المقبل، وذلك على خلفية طرد السفير الإيراني من لبنان.



وأكدت المصادر أن "الرئيس عون بادر وطرح مسألة طرد السفير على رئيس الحكومة نواف سلام ثم بادرا وناقشاها مع الوزير رجي".

