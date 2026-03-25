إعلاميون إسرائيليون بعيداً عن الرقيب: محاولات انتحار في مستوطنات الشمال
25 March 2026
34 secs ago
source: الأخبار
الأخبار: يكرّر الإعلاميون الذين يتولون تغطية الحرب في كيان العدو، أن الرقابة العسكرية في هذه الجولة أكبر بكثير من أي جولة سابقة. وبحسب تقرير لسفارة غربية، فإنه أتيح لدبلوماسيين غربيين، الاطّلاع من قبل إعلاميين يحملون جنسية إضافية مع الجنسية الإسرائيلية، أن هناك أحداثاً كثيرة تحصل في مناطق شمال الكيان، وتُمنع الإشارة إليها بصورة كاملة.
وبحسب التقرير فإن الإعلاميين تحدّثوا عن إصابات كثيرة في صفوف الجنود الذين يخدمون في تلك المنطقة، وإن هناك عشرات الآليات، من دبابات وناقلات جند وجرافات قد تمّ سحبها بعد تعرّضها لضربات بصواريخ الكورنيت الموجّهة. ويضيف التقرير، أن بعض القادة العسكريين يتحدّثون عن استخدام حزب الله نموذجاً مُعدّلاً من النسخة الروسية لصاروخ الكورنيت بحيث يُطلق صاروخان بفارق ثوانٍ قليلة بينهما، ما يسمح للأول بمواجهة نظام «المعطف» الذي صُمّم لحماية الدبابات، فيما يكمل الصاروخ الثاني طريقه إلى الدبابة نفسها.
لكنّ اللافت بحسب التقرير، أن الأخبار تتزايد عن حالات نقل لجنود من المستوطنات بسبب «انهيارات عصبية»، وأن الأمر يعود إلى أن هؤلاء الجنود كانوا قد خدموا في الحرب ضد غزة ولم يحظوا بإجازة كاملة. وأشار التقرير إلى معلومات لم تُحسم، حول العثور على ثلاثة جنود منتحرين في «غرف آمنة»، وأن هناك مستوطنة إسرائيلية أقدمت على الانتحار في مدينة كريات شمونة، دون وجود معلومات عن أوضاعهم وما إذا كانوا ماتوا أو لا.
أمّا لجهة النزوح من الشمال، فقد أشار التقرير إلى أن الإعلاميين لا يُسمح لهم بالتجوّل كثيراً في المستوطنات الحدودية، ولكن هناك حالة من الشلل، وأن الذين لم يتلقّوا إشعاراً رسمياً بالإخلاء يحتجّون على عدم وجود موازنات تغطّي عملية النزوح، خصوصاً أن المناطق التي يقصدها هؤلاء ولا سيما في مناطق حيفا وطبريا قد باتت مليئة بالميسورين الذين غادروا مناطق كثيرة في الشمال وفي الوسط أيضاً.
07 :27
الإذاعة الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي قضى على منصات إطلاق صواريخ باليستية ومقار قيادية للحرس الثوري الإيراني خلال الليلة الماضية
07 :26
توسع إسرائيل لنهر الليطاني ينذر بحرب طويلة في لبنان... (الشرق الأوسط) تتمة
07 :20
الرئيس عون للبنانيين: لا حرب أهلية تتمة
07 :15
حزب الله في بيان: استهدفنا عند الساعة 06:20 اليوم مربض مدفعية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة ديشون بصلية صاروخية
07 :11
إعلام إسرائيلي: خلال الساعة الماضية أطلق حزب الله 30 صاروخًا على شمال إسرائيل
07 :07
وسائل إعلام إسرائيلية: خلال الساعة الماضية أطلق حزب الله 30 صاروخًا على شمال إسرائيل تم اعتراض بعضها
