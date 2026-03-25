الميادين: واصلت المقاومةفي لبنان، أمس الثلاثاء، عملياتها ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي دفاعاً عن البلاد وشعبها، في ظل العدوان المستمر منذ 2 آذار/مارس الجاري.



واستهدفت المقاومة بنى تحتيّة تتبع لـ"الجيش" الإسرائيلي في مستوطنة "كتسرين" في الجولان السوريّ المحتل بصلية صاروخية. كما استهدفت بنى تحتية لـ"جيش" الاحتلال أيضاً في مستوطنة "كرميئيل" بصلية صاروخية.



واستهدفت المقاومة الإسلامية ثكنة "راموت نفتالي" بصليةٍ صاروخية. واستهدفت المقاومة موقع عداثر (جبل أدير) بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



واستهدفت المقاومة مرتين في عمليتين منفصلتين، الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



وفي إطار ‏تحذيرها لعددٍ من مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، استهدفت المقاومة مستوطنة "كريات شمونة" بصليةٍ صاروخية.





استهداف منصات القبة الحديدية

واستهدفت منصات القبّة الحديديّة في مربض مدفعية الاحتلال في الزاعورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، ومنصات القبة الحديدية في مستوطنة "مسكاف عام" بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، ومنصات القبّة الحديدية في مستوطنة المطلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.



واستهدفت المقاومة منظومة الدفاعات الجوية في مستوطنة "معالوت ترشيحا" بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



واستهدفت المقاومة مربض مدفعية "الجيش" الإسرائيلي في مستوطنة "ديشون" بصليةٍ صاروخية.





التصدي البري

وضمن التصدي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، استهدف مجاهدو المقاومة 5 مرات في عمليات منفصلة تجمّعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي في بلدة القوزح بقذائف المدفعية.



وفي البلدة نفسها، وبعد رصد قوّة من الجنود الإسرائيليين داخل أحد المنازل، استهدفها المجاهدون بصاروخ موجّه، وحققوا إصابة مباشرة.



واستهدف مجاهدو المقاومة تجمّعاً لآليات وجنود "جيش" الاحتلال في تلّة مسعود في بلدة الطيبة بقذائف المدفعية.



وفي الطيبة أيضاً، استهدف المجاهدون تجمّعاً لآليات وجنود "جيش" الاحتلال في بيدر الفقعاني بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.



واستهدفوا تجمّعاً لآليات وجنود "جيش" الاحتلال في مشروع الطيبة بصلية صاروخيّة وقذائف المدفعية. وفي عملية أخرى منفصلة في مشروع الطيبة استهدف المجاهدون تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بصليةٍ صاروخية.



واستهدف مجاهدو المقاومة تجمّعاً لآليات وجنود "جيش" الاحتلال في بلدة رب ثلاثين بقذائف المدفعية. واستهدفوا تجمّعاً لآليات وجنود الاحتلال في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة بصليةٍ صاروخية.



المجاهدون استهدفوا تجمّعاً لآليات وجنود "الجيش" الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام بصليةٍ صاروخية. واستهدفوا تجمّعًا آخر لجنود الاحتلال شرق مدينة الخيام بصلية صاروخية.



وبصاروخ نوعي، استهدف مجاهدو المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع "مسكاف عام". وفي الموقع نفسه، استهدف المجاهدون تجمّعاً لجنود الاحتلال بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



كذلك، استهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضية. واستهدفت تجمّعًا لجنود الاحتلال في تلّة عارة جنوب بلدة يارون بصلية صاروخية.





وفي عملياتها في وقتٍ سابقٍ اليوم، ركزت المقاومة على استهداف مرابض مدفعيّة الاحتلال في "عين هاكوفشيم"، ومرابض مدفعية الاحتلال في مستوطنة "سعسع"، ورادار "مغدال تيفن" جنوب مستوطنة "معالوت ترشيحا".



واستهدفت أيضاً تجمعات القوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وبلدة القوزح.