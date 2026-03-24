تجري إتصالات بعيدة عن الإعلام على خط بعبدا – عين التينة لمحاولة تطويق ذيول قرار وزارة الخارجية اللبنانية بحق السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، قبل أن ينعكس سلباً على الساحة الداخلية. ويجري البحث عن مخرجٍ للتراجع عن القرار أو تجميد مفاعيله، وقد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه واسم حركة أمل وحزب الله والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، رئيس الجمهورية الرفض المطلق للقرار واعتباره غير موجود ولن يُنفّذ.