هو لبنان في قلب الزلزال أصلاً. احتلالٌ إسرائيلي وحرب إقليمية هائلة وتوترٌ داخليٌ عميق، ولا تنقصه الهزات العسكرية والسياسية لتزداد بلبلة اللبنانيين. فبين ضبابية اتجاه الصاروخ العنقودي الذي تناثر فوق كسروان من الجرد إلى الساحل، والصراع حول طرد السفير الإيراني بقرار من رجّي، اهتزّ اللبنانيون الهائمين من دون سقفٍ للأمان، ومن دون سلطةٍ تتمتع بالمسؤولية. لكن في لبنان أيضاً، من يبقى يتكلّم بالمصلحة اللبنانية الصافية، لا الأميركية ولا الإيرانية ولا الإسرائيلية. وفي لبنان أيضاً لا زال هناك صوت التيار الوطني الحر، الرافض للإقتتال بين اللبنانيين، رافعاً صوت السلام والحوار ونبذ الحرب الداخلية، ومتمسكاً بأولوية الدولة والجيش اللبناني.



فقد هزّ قرار وزير الخارجية يوسف رجي طرد السفير الإيراني، الواقع السياسي في زمن الحرب. قرارٌ سرت معلومات عن انه منسق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وسرعان ما أعلن الثنائي الشيعي تصديه له. اللا القوية رفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول إنه "ممنوع" على سفير إيران أن يغادر، فيما حذّر حزب الله من مخاطر القرار، غامزاً من قناة سكوت رجي عن التجاوزات الدبلوماسية الأميركية.

الهزة السياسية سرعان ما أعقبها هزة امنية – عسكرية، حين شعر سكان كسروان والمتن بضربات قوية متتالية، خلقت شائعات حول الإستهداف. لكن بعد التدقيق، انجلت الصورة عن اعتراض صاروخ بدا أنه انشطاري أو عنقودي، وتناثرت أجزاؤه من جرد المتن وكسروان إلى ساحل علما. وما زاد من الضبابية المعلومات المتناقضة حول ما إذا كان الصاروخ يستهدف قبرص، أم السفارة الأميركية أو قاعدة حامات.



هذا التوتر اللبناني على وقع مرجل الحرب، استدعى من التيار الوطني الحر رفع الصوت في مواجهة مخاطر الإقتتال الداخلي والإحتلال الجغرافي والتغيير الديموغرافي. فقد أطلق رئيس "التيار" جبران باسيل ما يمكن وصفه بنداء لتلاقي اللبنانيين على مساحة مشتركة، والتمسك بأولوية الدولة والجيش.

فقد أكد باسيل ضرورة وضع مدونة سلوك في رفض العنف ونبذ خطاب العزل والإقصاء، لافتاً إلى أن من يهددنا بما بعد الحرب سنرد عليه بعد الحرب تحسساً بمسؤولية المرحلة. وأشار إلى مسؤولية الدولة وحدها ورفض الأمن الذاتي من أي جهة أتى، متمسكاً بالإيواء المشرف والموقت للنازحين وعدم إقامة أي شكل من أشكال الإنشاءات.

وقد رفع باسيل لاءات ثلاثة كبيرة، في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الذي حذّر من مخاطره، وضد الفتنة الداخلية والتدخل السوري.

وفي الحلول شدد باسيل على أنها تشمل حصرية السلاح في يد القوى الشرعية، وحماية لبنان بتقوية الجيش وعقد اتفاقات دفاع دولية، وتحقيق سلام عادل عبر المشاركة في محادثات مع إسرائيل توصل لاستعادة الأرض المحتلة والحفاظ على ثروات لبنان.

