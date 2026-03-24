شو الوضع؟ هزّتان عسكرية ودبلوماسية تضربان لبنان المنقسم... باسيل يطلق نداء العقل في وجه الترهيب ولاءاتٌ ثلاثة ضد الإحتلال والفتنة والتدخل السوري
24 March 2026
20 secs ago
source: tayyar.org
هو لبنان في قلب الزلزال أصلاً. احتلالٌ إسرائيلي وحرب إقليمية هائلة وتوترٌ داخليٌ عميق، ولا تنقصه الهزات العسكرية والسياسية لتزداد بلبلة اللبنانيين. فبين ضبابية اتجاه الصاروخ العنقودي الذي تناثر فوق كسروان من الجرد إلى الساحل، والصراع حول طرد السفير الإيراني بقرار من رجّي، اهتزّ اللبنانيون الهائمين من دون سقفٍ للأمان، ومن دون سلطةٍ تتمتع بالمسؤولية. لكن في لبنان أيضاً، من يبقى يتكلّم بالمصلحة اللبنانية الصافية، لا الأميركية ولا الإيرانية ولا الإسرائيلية. وفي لبنان أيضاً لا زال هناك صوت التيار الوطني الحر، الرافض للإقتتال بين اللبنانيين، رافعاً صوت السلام والحوار ونبذ الحرب الداخلية، ومتمسكاً بأولوية الدولة والجيش اللبناني.
فقد هزّ قرار وزير الخارجية يوسف رجي طرد السفير الإيراني، الواقع السياسي في زمن الحرب. قرارٌ سرت معلومات عن انه منسق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وسرعان ما أعلن الثنائي الشيعي تصديه له. اللا القوية رفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول إنه "ممنوع" على سفير إيران أن يغادر، فيما حذّر حزب الله من مخاطر القرار، غامزاً من قناة سكوت رجي عن التجاوزات الدبلوماسية الأميركية.
الهزة السياسية سرعان ما أعقبها هزة امنية – عسكرية، حين شعر سكان كسروان والمتن بضربات قوية متتالية، خلقت شائعات حول الإستهداف. لكن بعد التدقيق، انجلت الصورة عن اعتراض صاروخ بدا أنه انشطاري أو عنقودي، وتناثرت أجزاؤه من جرد المتن وكسروان إلى ساحل علما. وما زاد من الضبابية المعلومات المتناقضة حول ما إذا كان الصاروخ يستهدف قبرص، أم السفارة الأميركية أو قاعدة حامات.
هذا التوتر اللبناني على وقع مرجل الحرب، استدعى من التيار الوطني الحر رفع الصوت في مواجهة مخاطر الإقتتال الداخلي والإحتلال الجغرافي والتغيير الديموغرافي. فقد أطلق رئيس "التيار" جبران باسيل ما يمكن وصفه بنداء لتلاقي اللبنانيين على مساحة مشتركة، والتمسك بأولوية الدولة والجيش.
فقد أكد باسيل ضرورة وضع مدونة سلوك في رفض العنف ونبذ خطاب العزل والإقصاء، لافتاً إلى أن من يهددنا بما بعد الحرب سنرد عليه بعد الحرب تحسساً بمسؤولية المرحلة. وأشار إلى مسؤولية الدولة وحدها ورفض الأمن الذاتي من أي جهة أتى، متمسكاً بالإيواء المشرف والموقت للنازحين وعدم إقامة أي شكل من أشكال الإنشاءات.
وقد رفع باسيل لاءات ثلاثة كبيرة، في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الذي حذّر من مخاطره، وضد الفتنة الداخلية والتدخل السوري.
وفي الحلول شدد باسيل على أنها تشمل حصرية السلاح في يد القوى الشرعية، وحماية لبنان بتقوية الجيش وعقد اتفاقات دفاع دولية، وتحقيق سلام عادل عبر المشاركة في محادثات مع إسرائيل توصل لاستعادة الأرض المحتلة والحفاظ على ثروات لبنان.
Just in
20 :36
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل". على المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ
20 :36
ترامب:
- كان يفترض أن نقصف اليوم محطة ضخمة لتوليد الكهرباء في إيران لكننا أحجمنا عن ذلك لأننا نخوض مفاوضات حاليا
- قضينا على القوات الجوية والبحرية لإيران ولم تعد لديها أي مضادات للطائرات ولا أجهزة رادار ولا قادة
- إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي
- لدينا عدد من الأشخاص يعملون على المفاوضات بشأن إيران
- نحن حاليا في مفاوضات بشأن إيران
20 :29
ترامب: لا أحد يدري مع من يتفاوض في إيران غير أننا في الواقع نتحدث مع الأشخاص المناسبين
20 :24
أكسيوس: ترامب مهتم بإنهاء الحرب لكن سيطرة إيران على مضيق هرمز تعقّد أي استراتيجية للخروج وقد شاركت أميركا إسرائيل خطة لإنهاء الحرب
20 :23
أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين: نتنياهو قلق من أن يبرم ترامب اتفاقا لا يحقق أهداف إسرائيل ويتضمن تنازلات كبيرة
20 :15
أكسيوس عن مصدر: واشنطن ووسطاء إقليميون ينتظرون رد إيران بشأن إمكانية عقد محادثات سلام هذا الخميس
تقرير: زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا
24 March 2026
ما الكمية المثالية من القهوة لتقليل التوتر؟
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
