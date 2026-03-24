السيد:" وأقلّ ما يُقال هنا، لن أقوله لأنه سيكون بذيئاً…" !
24 March 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :
" آخر خبر عن بطولة سيادية لبنانية!!
" وزير الخارجية يوسف رجّي طلب مغادرة السفير الإيراني محمد رضا شيباني وسحَبَ اعتماده في لبنان سنداً للمادتين 9 و ١٤ من اتفاقية فيينا التي تمنع الدبلوماسيين من التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها "،
وقال رجّي في بيانه:
" أنّ سبب ذلك القرار هو أن السفير الإيراني، الذي لم يمْضِ أسبوعان على تعيينه في لبنان، قد أدلى بتصريحات "تدخّل فيها" بالسياسة الداخلية للبنان وقيّم قرارات حكومية كما أجرى لقاءات مع جهات غير رسمية لبنانية دون المرور بوزارة الخارجية"!!
تعليق وتحذير:
لا شأن لي ولا معرفة لا بالسفير الإيراني ولا بغيره من السفراء العرب والاجانب في لبنان إلا عندما كنتُ مديراً للأمن العام اللبناني،
ولكن اليوم بصفتي نائباً له صلاحية مباشرة في مراقبة عمل الحكومة ووزرائها،
فإنني أخشى أن يؤدي هذا "الحماس السيادي" للوزير رجّي إلى إتخاذه قراراً مشابهاً بطرد وزراء الخماسية مما سيضرّ بعلاقات لبنان الخارجية، خاصة وأن هؤلاء تدخّلوا علناً بتعيين رئيس جمهوريتنا ورئيس حكومتنا وحتى بعض وزرائنا وقضاتنا وضباطنا،
كما كانت لهم تصريحات علنية وتلفزيونية حول قرارات الدولة والحكومة والشؤون اللبنانية،
وكانت ولا تزال لهم إجتماعات خاصة او معلنة مع معظم فعاليات البلد من كل الأشكال والألوان، من دون أي إستئذان او ادنى إعتبار لوزيرنا " السيادي"!
لذلك ومجدداً، أصرّ على معاليه ان لا يشطح كثيراً بسيادته المزيّفة ويطرد سفراء تلك الدول الخمسة وغيرهم أيضاً حتى لا يتضرر هو شخصياً قبل ان تتضرر مصلحة لبنان!!!
وأقلّ ما يُقال هنا، لن أقوله لأنه سيكون بذيئاً…"
Just in
20 :36
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل". على المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ
20 :36
ترامب:
- كان يفترض أن نقصف اليوم محطة ضخمة لتوليد الكهرباء في إيران لكننا أحجمنا عن ذلك لأننا نخوض مفاوضات حاليا
- قضينا على القوات الجوية والبحرية لإيران ولم تعد لديها أي مضادات للطائرات ولا أجهزة رادار ولا قادة
- إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي
- لدينا عدد من الأشخاص يعملون على المفاوضات بشأن إيران
- نحن حاليا في مفاوضات بشأن إيران
20 :29
ترامب: لا أحد يدري مع من يتفاوض في إيران غير أننا في الواقع نتحدث مع الأشخاص المناسبين
20 :24
أكسيوس: ترامب مهتم بإنهاء الحرب لكن سيطرة إيران على مضيق هرمز تعقّد أي استراتيجية للخروج وقد شاركت أميركا إسرائيل خطة لإنهاء الحرب
20 :23
أكسيوس عن مصدرين إسرائيليين: نتنياهو قلق من أن يبرم ترامب اتفاقا لا يحقق أهداف إسرائيل ويتضمن تنازلات كبيرة
20 :15
أكسيوس عن مصدر: واشنطن ووسطاء إقليميون ينتظرون رد إيران بشأن إمكانية عقد محادثات سلام هذا الخميس
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
