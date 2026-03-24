تحضّروا... منخفض جويّ يصل غدًا ويستمرّ حتّى نهاية الأسبوع!
-
24 March 2026
-
10 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع ضباب على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا والذي يشتد تأثيره بدءا من صباح يوم الاربعاء فيؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، ثلوج على المرتفعات وعواصف رعدية ويستمر حتى نهاية الاسبوع .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.
تحذير: من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 1400 متر .
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلثاء:
غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، يتحول خلال النهار إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة، تشتد غزارتها فجر الأربعاء وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.
الأربعاء:
غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر .
الخميس:
غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.
-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة ، في الداخل من 4 الى 14درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و40كم/س.
-الانقشاع: جيد إلى متوسط.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 % .
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,37
-ساعة غروب الشمس: 17,53
-
Just in
-
14 :40
وزير الخارجية الإسباني:
- على إيران وقف هجماتها على الخليج وفتح مضيق هرمز ووقف دعم الميليشيات في العراق ولبنان
- نجدد إدانتنا لاجتياح إسرائيل جنوب لبنان وندين الهجمات على بيروت
-
14 :38
وزارة الخارجية الأميركية: روبيو سيحضر الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فرنسا الجمعة وسيناقش "الحرب الأوكرانية" وأوضاع "الشرق الأوسط"
-
14 :34
وزير الخارجية الإسباني: نجدد إدانتنا لاجتياح إسرائيل جنوب لبنان وندين الهجمات على بيروت
-
14 :27
سمير جعجع للـMTV:
- حسنًا فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني ورجّي بحث في هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
- كلّ الخسائر التي يتكبّدها لبنان يجب أن تتحمّلها إيران لأن "لا ناقة ولا جمل للبنان" بالحرب وعلى الحكومة اللبنانية أن تحضّر تقريرًا بالخسائر وأن ترفعها إلى إيران
-
14 :20
التلفزيون الإيراني: عبور سفينة تايلاندية من مضيق هرمز بالتنسيق مع عُمان
-
14 :15
غارة إسرائيلية جديدة على بلدة تبنين في قضاء مرجعيون
-
-
Other stories
-
-
-
كلمة لباسيل بعد ظهر اليوم
-
لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن... ويمنحه حتى الأحد للمغادرة
-
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان 9 قرى في الجنوب: "انتقلوا فورا إلى شمال نهر الزهراني"!
-
كاتس يهدّد: "مئات الآلاف من سكان الجنوب لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم"!
-
أدرعي: "الحزب تحت القصف وسيتعرض للمزيد... لحظة ندم ستأتي بعد فوات الأوان"!
-
في لبنان: استشهاد ناظر في مدرسة جرّاء غارة!
-
شهداء وجرحى إثر غارات على بلدات في قضاء صور
-
EXCLUSIVE
خاص - نتائج أي تفاهم أميركي – إيراني: إعادة رسم دور لبنان؟!
-
حصيلة الغارة على بشامون..!
-
أدرعي يكشف: استهدفنا محطة بث..!
-
إليكم جديد محاكمة علي برّو...
-
ترامب ودخان التفاوض:إسرائيل تسرع الحسم في إيران لتتفرغ للحزب
-
EXCLUSIVE
خاص - العزل حتى الأوّلي!
-
استشهاد فلسطيني بغارة في صور
-
"الحزب" يضع شروطه: هل يفصل مساره عن إيران؟
-
ماكرون يُحذّر من أيّ عملية برّية إسرائيلية في لبنان
-
بالفيديو: أيقظوهم بهدف الإخلاء... عبر مكبرات الصوت!
-
بالصورة: غارة تُدمّر جسر الدلافة
-
ارتفاعٌ مستمرّ بأسعار المحروقات... كيف أصبحت؟
-
استهداف منزل في عين إبل... والعائلة تنجو بأعجوبة! (صورة)
-
-
Just in
-
14 :40
وزير الخارجية الإسباني:
- على إيران وقف هجماتها على الخليج وفتح مضيق هرمز ووقف دعم الميليشيات في العراق ولبنان
- نجدد إدانتنا لاجتياح إسرائيل جنوب لبنان وندين الهجمات على بيروت
-
14 :38
وزارة الخارجية الأميركية: روبيو سيحضر الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فرنسا الجمعة وسيناقش "الحرب الأوكرانية" وأوضاع "الشرق الأوسط"
-
14 :34
وزير الخارجية الإسباني: نجدد إدانتنا لاجتياح إسرائيل جنوب لبنان وندين الهجمات على بيروت
-
14 :27
سمير جعجع للـMTV:
- حسنًا فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني ورجّي بحث في هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
- كلّ الخسائر التي يتكبّدها لبنان يجب أن تتحمّلها إيران لأن "لا ناقة ولا جمل للبنان" بالحرب وعلى الحكومة اللبنانية أن تحضّر تقريرًا بالخسائر وأن ترفعها إلى إيران
-
14 :20
التلفزيون الإيراني: عبور سفينة تايلاندية من مضيق هرمز بالتنسيق مع عُمان
-
14 :15
غارة إسرائيلية جديدة على بلدة تبنين في قضاء مرجعيون
هكذا علّق وهاب على طرد السفير الإيرانيّ!
-
-
-
24 March 2026
-
بالفيديو: غارة عنيفة على محيط صور
-
-
-
24 March 2026
-
كلمة لباسيل بعد ظهر اليوم
-
-
-
24 March 2026
-
سطوة آل كاسترو طاغية على احتمالات التغيير في كوبا
-
-
-
24 March 2026
-
لبنان يسحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن... ويمنحه حتى الأحد للمغادرة
-
-
-
24 March 2026
-
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان 9 قرى في الجنوب: "انتقلوا فورا إلى شمال نهر الزهراني"!
-
-
-
24 March 2026
-
كاتس يهدّد: "مئات الآلاف من سكان الجنوب لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم"!
-
-
-
24 March 2026
-
رئيس الأركان الجزائري يحذر من خطورة عودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية في العالم
-
-
24 March 2026
-
أدرعي: "الحزب تحت القصف وسيتعرض للمزيد... لحظة ندم ستأتي بعد فوات الأوان"!
-
-
-
24 March 2026
-
في لبنان: استشهاد ناظر في مدرسة جرّاء غارة!
-
-
-
24 March 2026