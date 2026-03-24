توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع ضباب على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا والذي يشتد تأثيره بدءا من صباح يوم الاربعاء فيؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة، ثلوج على المرتفعات وعواصف رعدية ويستمر حتى نهاية الاسبوع .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

تحذير: من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 1400 متر .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، يتحول خلال النهار إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة، تشتد غزارتها فجر الأربعاء وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

الأربعاء:

غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر .

الخميس:

غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة ، في الداخل من 4 الى 14درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و40كم/س.

-الانقشاع: جيد إلى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 % .

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,37

-ساعة غروب الشمس: 17,53