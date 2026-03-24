أدرعي يكشف: استهدفنا محطة بث..!
24 March 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس":
"أغار جيش الدفاع خلال ساعات الليلة على بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت ومناطق إضافية في لبنان.
في الغارات التي نُفذت في بيروت تم استهداف مقرات تابعة لحزب الله بينها مقرّ لوحدة قوة الرضوان الذي عمل منه عناصر الوحدة لتخطيط ودفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك هاجم جيش الدفاع مقرًّا تابعًا لركن استخبارات حزب الله.
وفي غارة أخرى نُفذت في بلدة الطيري تم استهداف مقرّ لعناصر حزب الله أُقيم داخل محطة بث إذاعة النور. وقد تم استهداف المقرّ أثناء عمل عناصر حزب الله من داخله.
يعمل حزب الله الإرهابي بشكل ممنهج من داخل بنى تحتية مدنية في دولة لبنان ومنها يدير نشاطًا إرهابيًا يضرّ بمواطني دولة إسرائيل ويعرّض المواطنين اللبنانيين للخطر.
سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله الإرهابي الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل تحت رعاية النظام الإرهابي الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".
#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم محطة بث تعمل برعاية حزب الله ومقرّات تابعة لوحدة قوة الرضوان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2026
🔸أغار جيش الدفاع خلال ساعات الليلة على بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في بيروت ومناطق إضافية في لبنان.
🔸في الغارات التي نُفذت في بيروت تم استهداف مقرات تابعة لحزب الله بينها مقرّ لوحدة… pic.twitter.com/FEQKL4FeL2
Just in
11 :39
خاص - نتائج أي تفاهم أميركي – إيراني: إعادة رسم دور لبنان؟! تتمة
11 :33
وزير الدفاع الإسرائيلي: مئات الآلاف من اللبنانيين الذين غادروا شمال الليطاني لن يعودوا حتى يعود الأمن لسكان الشمال
11 :31
وزير الداخلية أحمد الحجّار:
- الأجهزة الأمنية تعمل على أمن اللبنانيين والنازحين وتعزيز الحضور الأمني من خلال أجهزة المعلومات والمخابرات لمواكبة ما يحصل على الأرض
- ننظر إلى عدد الإشكالات في بعض مراكز النزوح وعددها مقبول وضمن الحدود المعقولة وهناك ملاحقة من الأجهزة الأمنية
11 :28
حصيلة الغارة على بشامون..! تتمة
11 :11
وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية شرق العاصمة طهران
11 :10
3 مسؤولين إسرائيليين كبار: ترامب يبدو مصممًا على التوصل إلى اتفاق مع إيران
إليكم جديد محاكمة علي برّو...
ترامب ودخان التفاوض:إسرائيل تسرع الحسم في إيران لتتفرغ للحزب
خاص - العزل حتى الأوّلي!
استشهاد فلسطيني بغارة في صور
"الحزب" يضع شروطه: هل يفصل مساره عن إيران؟
ماكرون يُحذّر من أيّ عملية برّية إسرائيلية في لبنان
بالفيديو: أيقظوهم بهدف الإخلاء... عبر مكبرات الصوت!
بالصورة: غارة تُدمّر جسر الدلافة
ارتفاعٌ مستمرّ بأسعار المحروقات... كيف أصبحت؟
استهداف منزل في عين إبل... والعائلة تنجو بأعجوبة! (صورة)
قوة إسرائيلية اقتحمت المنازل... وهذا ما حصل جنوبًا!
لمواقف وطنية سقفها ال١٠٤٥٢ كلم مربع!
خاص - خبراء عسكريون: "الحزب" يقاتل بتكتيات جديدة
مسؤولون لبنانيون تبلغوا.. هل يشمل اتفاق انهاء حرب ايران لبنان؟!
انذار عاجل الى سكان معشوق وصور!
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان برج الشمالي في جنوب لبنان
خاص - إشكالات في مناطق النزوح وتدخلات عاجلة لتطويقها
حذار الشائعات
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 آذار 2026
7 غارات معادية على الضاحية الجنوبية ليلا
خاص - نتائج أي تفاهم أميركي – إيراني: إعادة رسم دور لبنان؟!
حصيلة الغارة على بشامون..!
الكويت.. 7 خطوط كهرباء تخرج عن الخدمة إثر سقوط شظايا صاروخية
إليكم جديد محاكمة علي برّو...
ترامب ودخان التفاوض:إسرائيل تسرع الحسم في إيران لتتفرغ للحزب
خاص - العزل حتى الأوّلي!
ألم الرقبة وتنميل الأصابع.. إشارات تحذيرية قد تكشف مشكلة خطيرة في الأعصاب
استشهاد فلسطيني بغارة في صور
"الحزب" يضع شروطه: هل يفصل مساره عن إيران؟
ماكرون يُحذّر من أيّ عملية برّية إسرائيلية في لبنان
