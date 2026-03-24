كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس":

"أغار جيش الدفاع خلال ساعات الليلة على بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت ومناطق إضافية في لبنان.

في الغارات التي نُفذت في بيروت تم استهداف مقرات تابعة لحزب الله بينها مقرّ لوحدة قوة الرضوان الذي عمل منه عناصر الوحدة لتخطيط ودفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك هاجم جيش الدفاع مقرًّا تابعًا لركن استخبارات حزب الله.

وفي غارة أخرى نُفذت في بلدة الطيري تم استهداف مقرّ لعناصر حزب الله أُقيم داخل محطة بث إذاعة النور. وقد تم استهداف المقرّ أثناء عمل عناصر حزب الله من داخله.

يعمل حزب الله الإرهابي بشكل ممنهج من داخل بنى تحتية مدنية في دولة لبنان ومنها يدير نشاطًا إرهابيًا يضرّ بمواطني دولة إسرائيل ويعرّض المواطنين اللبنانيين للخطر.

سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله الإرهابي الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل تحت رعاية النظام الإرهابي الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".