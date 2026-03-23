زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت منسقية التيار الوطني الحر في بيروت.

وجرى بحث تطورات الساعة و الأوضاع الراهنة و حركة النزوح.

وكان تبادل للأراء في شؤون بيروت و القضايا الحياتيه التي تهم أبناءها، و كان توافق على اهمية الحفاظ على الأمن عبر مؤسسات الدولة فقط، ورفض الخطاب التحريضي و السعي الى توحيد الصف اللبناني.

كما اتفق على إبقاء الأجتماعات واللقاءات بين الطرفين مفتوحة لما فيه خير للعاصمة.



وضم وفد "التقدمي" وكيل الداخلية وليد العاقل،معتمد بيروت الثانية نضال منذر ،امين سر الوكالة سمير الجردي، مسؤولة الشؤون القانونية ميرنا الزهيري

وشارك عن "التيار" منسّق بيروت الأولى الياس عباس، منسّق بيروت الثانية ناجي الخال، نائب منسّق بيروت الثانية ميشال شكري، رمزي دسوم من قسم العلاقات السياسية.



