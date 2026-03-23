Tayyar Article
وفد من "التقدمي" التقى هيئتي بيروت في التيار الوطني الحر: للحفاظ على الأمن عبر الدولة فقط ونرفض التحريض
-
23 March 2026
-
28 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
زار وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت منسقية التيار الوطني الحر في بيروت.
وجرى بحث تطورات الساعة و الأوضاع الراهنة و حركة النزوح.
وكان تبادل للأراء في شؤون بيروت و القضايا الحياتيه التي تهم أبناءها، و كان توافق على اهمية الحفاظ على الأمن عبر مؤسسات الدولة فقط، ورفض الخطاب التحريضي و السعي الى توحيد الصف اللبناني.
كما اتفق على إبقاء الأجتماعات واللقاءات بين الطرفين مفتوحة لما فيه خير للعاصمة.
وضم وفد "التقدمي" وكيل الداخلية وليد العاقل،معتمد بيروت الثانية نضال منذر ،امين سر الوكالة سمير الجردي، مسؤولة الشؤون القانونية ميرنا الزهيري
وشارك عن "التيار" منسّق بيروت الأولى الياس عباس، منسّق بيروت الثانية ناجي الخال، نائب منسّق بيروت الثانية ميشال شكري، رمزي دسوم من قسم العلاقات السياسية.
-
Just in
-
23 :21
"الوكالة الوطنية": الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على محيط بلدة بلاط وقصف مدفعي استهدف وسط بلدة الناقورة
-
23 :21
غارة عنيفة جداً على الضاحية الجنوبية بالتزامن مع طيران حربي منخفض
-
23 :09
موجة اتصالات عشوائية بالإخلاء تطال العديد من الأرقام في مختلف المناطق في لبنان
-
23 :00
بالصورة: من هو المستهدف في غارة الحازميه؟ تتمة
-
22 :46
السفارة الأميركية في سلطنة عمان ترفع التوجيهات لمواطنيها بالاحتماء في أماكن وجودهم بمسقط وتبقيها سارية في باقي أنحاء البلاد
-
22 :35
القيادة المركزية الأميركية: إيران لم تسقط أي طائرة مقاتلة أميركية والشائعات عن سقوط F-15 فوق الكويت غير صحيحة
-
-
Other stories
-
-
-
بالصورة: من هو المستهدف في غارة الحازميه؟
-
بالصور - إسرائيل تزعم: أسر عناصر من "قوة الرضوان"!
-
السفارة الأميركية في بيروت تحث رعاياها على المغادرة عبر رحلات متاحة
-
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لا أزمة رغيف!
-
الجيش الإسرائيلي يجدد تهديده لسكان الضاحية الجنوبية!
-
التقرير اليومي للعدوان... إليكم التفاصيل!
-
بالفيديو - استهداف شقة في الحازمية!
-
ترامب: تحدثنا إلى زعيم إيراني رفيع والأمور تمضي جيدا.. وعن مجتبى خامنئي: لا أريده أن يُقتل
-
أدرعي يُهدّد من جديد: ننوي مهاجمة هذا الجسر في الجنوب... وتحذير!
-
سلام: نعمل جميعًا لوقف الحرب في أسرع وقت
-
قذائف فوسفوريّة على الناقورة والبياضة وحامول
-
من الردع التكتي إلى الردع النووي
-
إتّصالات للإخلاء... وهذا ما طلبته البلديّة!
-
بالفيديو: غارة جديدة قرب جسر القاسمية... وصحافيّون نجوا بأعجوبة!
-
"توتُّر" على الحدود... ماذا يحصل؟
-
الجيش الإسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه في جنوب لبنان! (صور)
-
بري من بعبدا: "فينا نطمن"!
-
الأمطار مستمرّة... حتّى هذا التاريخ!
-
بالفيديو: أضرار جسيمة في تبنين بعد قصف مدفعيّ
-
حين تُستباح الرموز - ريتا بستاني
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصورة: من هو المستهدف في غارة الحازميه؟
-
-
-
-
بالفيديو: بعد التهديد الأميركي... كيف سيكون الرد الايراني؟
-
-
23 March 2026
-
بالصور - إسرائيل تزعم: أسر عناصر من "قوة الرضوان"!
-
-
-
23 March 2026
-
بالصورة - عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها في الحازمية!
-
-
23 March 2026
-
السفارة الأميركية في بيروت تحث رعاياها على المغادرة عبر رحلات متاحة
-
-
-
23 March 2026
-
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لا أزمة رغيف!
-
-
-
23 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي يجدد تهديده لسكان الضاحية الجنوبية!
-
-
-
23 March 2026
-
التقرير اليومي للعدوان... إليكم التفاصيل!
-
-
-
23 March 2026
-
من هو المسؤول الايراني الرفيع الذي يجري مفاوضات مع واشنطن؟
-
-
-
23 March 2026
-
بالفيديو - استهداف شقة في الحازمية!
-
-
-
23 March 2026