زعم جيش العدو الاسرائيلي اعتقال عناصر من وحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان.



وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "خلال نشاط لقوات لواء غفعاتي بجنوب لبنان لكشف وسائل قتالية رصدت القوات عدداً من العناصر التابعين لوحدة قوة الرضوان في حزب الله، كذلك أقاموا مربضًا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع وخططوا لاطلاق قذائف صاروخية باتجاه بلدات الشمال".



وأضاف: "وبعد وقت قصير من رصدهم قامت القوات بالقبض عليهم بعد استسلامهم حيث عثرت بحوزتهم على أسلحة ووسائل قتالية كثيرة".



وأرفق أدرعي منشوره بصور للعناصر والاسلحة.