ترامب: تحدثنا إلى زعيم إيراني رفيع والأمور تمضي جيدا.. وعن مجتبى خامنئي: لا أريده أن يُقتل
23 March 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن الأمور "تمضي بشكل جيد جدًا"، وذلك بعد إجراء مباحثات مع "زعيم رفيع" في إيران، وتأجيله الضربات التي كان هدد بها منشآت الطاقة الإيرانية.
وأوضح ترامب في تصريح مقتضب عبر الهاتف أن "الأمور تمضي بشكل جيد جدًا"، مشيرًا إلى أنه تحدث إلى "زعيم إيراني رفيع المستوى يحظى باحترام كبير". وأضاف أن الطرفين يسعيان لإبرام اتفاق، قائلاً: "هم يريدون إبرام اتفاق ونحن نريد إبرام اتفاق أيضًا".
وأكد أن الإيرانيين "هم من اتصلوا وأنا لم أتصل".
وأكد ترامب أن المحادثات أُجريت بمشاركة مبعوثه ستيف ويتكوڤ ومستشاره جاريد كوشنر، مشيرًا إلى أنها كانت قوية وأن النتائج النهائية ستتضح فيما بعد. وأضاف: "إذا مضوا قدمًا فسوف ينتهي الصراع"، معربًا عن حرصه على تجنب أي أذى لمجتبى خامنئي قائلاً: "لا أريده أن يُقتل ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة".
كما شدد ترامب على أن هدف الولايات المتحدة هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية والعمل على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
لكنه أوضح أنه "سيكون من السهل جدا الحصول على اليورانيوم المخصب إذا توصلنا إلى اتفاق".
وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب إنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي الذي كان يُنذر بتصعيد إضافي في الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة للغاية" خلال اليومين الماضيين حول "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط".
وفي رسالته المكتوبة بأحرف كبيرة، قال ترامب إنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع بتأجيل الهجمات حتى الإعلان عن نتائج المحادثات الجارية.
مع ذلك، ذكرت وكالة فارس الإيرانية أنه لا يوجد اتصال مباشر مع الولايات المتحدة، ولا عبر وسطاء. ونقلت الوكالة عن مصدر لم يُكشف عن اسمه أن ترامب تراجع بعد سماعه أن إيران قد ترد بمهاجمة جميع محطات الكهرباء في المنطقة.
وقال مصدر مطلع على خطط إسرائيل الحربية إن واشنطن أطلعتها على محادثاتها مع طهران، وإن إسرائيل من المرجح أن تحذو حذو واشنطن في تعليق أي استهداف لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة الإيرانية.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلب للتعليق على المحادثات الأميركية مع إيران أو على قرار واشنطن تأجيل قصف بعض الأهداف الإيرانية.
Just in
17 :17
التقرير اليومي للعدوان... إليكم التفاصيل! تتمة
17 :15
حزب الله: قصفنا بالصواريخ قاعدة راموت نفتالي وأيضا مستوطنة كريات شمونة للمرة الخامسة
17 :15
حزب الله: قصفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في خلة العقصى في بلدة الطيبة جنوبي لبنان
17 :14
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي لحي المدرسة في القليلة
17 :12
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: نعمل مع قطاع الصناعات الدفاعية لنشر صواريخ دفاع جوي عند شركاء في الخليج
17 :10
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة يارون جنوبي لبنان
