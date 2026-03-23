الأمطار مستمرّة... حتّى هذا التاريخ!
23 March 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل تتساقط أمطار متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة شمال شرق البلاد يرافقها برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا والذي يشتد تأثيره بدءا من صباح يوم الاربعاء فيؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة و أمطار غزيرة يرافقها برق ورعد أحيانا وثلوج على المرتفعات ويستمر حتى حتى نهاية الاسبوع.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أذار في بيروت بين 13 و22، في طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.
تحذير: من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية بدءا من ارتفاع 1400متر.
- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة شمال البلاد يرافقها برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتوقع حدوث انفراجات ليلا لذا نحذر من تشكل الجليد على ارتفاع 1400 متر وما فوق.
الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل تتساقط أمطار متفرقة تشتد بعد الظهرخاصة شمال شرق البلاد يرافقها برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة،تتساقط أمطار متفرقة غزيرة قبل الظهر يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.
الخميس: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وما فوق.
-الحرارة على الساحل من 9 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 12 درجة، في الداخل من 6 إلى 13 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 15 و40 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.
- حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: 19°م.
- ضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:37 ساعة غروب الشمس: 17:53
