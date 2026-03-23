حين تُستباح الرموز - ريتا بستاني
-
23 March 2026
-
43 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
في لحظةٍ سياسية متوترة، خرج Benjamin Netanyahu بتصريحٍ صادم، قال فيه حرفيًا إن “Jesus Christ has no advantage from Genghis Khan” — أي أن السيد المسيح «ليس أفضل من جنكيز خان».
هنا، لا يعود الأمر مجرد زلّة لسان، بل يتحوّل إلى إشكالية أخلاقية عميقة.
فأيّ خطابٍ سياسي هذا الذي يستدعي السيد المسيح أصلًا؟
ومن هو أيّ سياسي، كائنًا من كان، ليضع رمزًا دينيًا مقدسًا في ميزان مقارنة، فضلًا عن أن ينفي عنه التفوّق الأخلاقي؟
المسيح، في وجدان المؤمنين وفي الوعي الإنساني الأوسع، ليس شخصية تُقاس أو تُقارن.
هو تجسيد للرحمة، وللمحبة غير المشروطة، وللقدرة على الغفران حتى في ذروة الألم.
وفي المقابل، فإن Genghis Khan، لمن لا يعرف، هو قائد الإمبراطورية المغولية في القرن الثالث عشر، ارتبط اسمه بأوسع حملات التوسع العسكري في التاريخ، والتي أدت إلى مقتل الملايين، ودمار مدنٍ كاملة، وتغيير عميق في ملامح العالم عبر القوة المجردة والسيف.
إن وضع هذين النموذجين في جملة واحدة، فضلًا عن نفي الأفضلية عن أحدهما، ليس فقط تشويهًا للرمز، بل تشويشًا لمعايير الإنسان ذاتها.
فالمسألة هنا لا تتعلق بالدين فقط، بل بفكرة الخير والشر، بالفرق الجوهري بين الرحمة والعنف، بين من دعا إلى المحبة، ومن ارتبط اسمه بتاريخٍ من الفتوحات الدموية.
ويزداد هذا التصريح حساسية، بل فداحة، في وقتٍ يعيش فيه المسيحيون حول العالم فترة الصوم واقتراب عيد الفصح المجيد — وهي مرحلة تقوم على التأمل، والتواضع، والعودة إلى جوهر القيم.
لكن ما يكشفه هذا الخطاب يتجاوز العبارة نفسها.
إنه يعكس نمطًا من التفكير يرى في القوة معيارًا، وفي الهيمنة أداة، وفي التاريخ ساحةً لإعادة تعريف القيم بما يخدم اللحظة السياسية.
وفي موازاة ذلك، تشهد المنطقة تصعيدًا خطيرًا تتجاوز تداعياته حدود الجغرافيا، ليصل إلى قلب الاقتصاد العالمي.
فالتوترات التي تهدد الممرات الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، تضع العالم أمام احتمالات اضطراب في إمدادات الطاقة، وارتفاع في أسعار النفط، وانعكاسات مباشرة على الأسواق الدولية.
أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على استقرار هذا الشريان، تجد نفسها أمام معادلة دقيقة، فيما تتكشّف سياسات تبدو أقرب إلى إدارة الأزمات عبر تعقيدها، لا حلّها، وتحميل الآخرين تبعاتها بدل تحمّل مسؤوليتها.
وسط هذا المشهد، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا:
هل يُبنى العالم على منطق المقارنات المستفزة واستباحة الرموز،
أم على احترام القيم التي تحفظ للإنسان كرامته، أيًّا كان انتماؤه؟
لأن الحقيقة التي لا يمكن الالتفاف حولها تبقى بسيطة وعميقة في آن:
أن الرحمة لا تُقارن،
وأن التاريخ، مهما كُتب بالسيف، لا يمكن أن يسمو فوق قيمة الإنسان.
أما الرموز…
فحين تُستباح، لا تنكسر هي،
بل تسقط الأقنعة عمّن تجرّأ عليها.
— ريتا بستاني
-
Just in
-
Other stories
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
