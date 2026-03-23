أعلن حرس الثورة الإيراني، تنفيذ الموجة الـ75 من عملية "وعد صادق 4"، حيث استهدفت مواقع الانتشار الجديدة للعسكريين وأماكن اختباء الجنود الصهاينة في نقاط مختلفة من الأراضي المحتلة، وذلك بناءً على على تحديد وحدات الاستخبارات العملياتية.



وأضافت العلاقات العامة للحرس، أن الموجة تمّت "تحت شعار يا فاطمة الزهراء (ع) إحياءً لذكرى الشهيدين، المتحدث باسم حرس الثورة علي محمد نائيني، ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب"، مؤكدةً استهداف أهداف إسرائيلية وأميركية.



استهداف قاعدة الأمير سلطان

كما أشار بيان الحرس، إلى استهداف "قاعدة الأمير سلطان" الجوية في الخرج في السعودية، و"التي تُعد من أبرز مواقع الانتشار وعمليات الطيران الأميركية ضد إيران، وذلك باستخدام صواريخ باليستية".



كما حذّر الحرس الثوري الجنود الإسرائيليين والأميركيين، مؤكداً أنهم "تحت المراقبة الكاملة لوحدات الاستخبارات العملياتية، وأن اختباءهم في المستوطنات مثل اختبائهم في مستوطنة في عراد لن ينقذ حياتهم بسبب السيطرة الاستخباراتية لحرس الثورة".



وفي وقتٍ سابق اليوم، أشار التلفزيون الإيراني إلى بدء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو الأراضي المحتلة، فيما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية إطلاق 8 رشقات صاروخية منذ صباح اليوم، مع استمرار صفارات الإنذار في الشمال وفي منطقة النقب.

