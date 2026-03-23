الأنباء الكويتية: استهدفت غارة جسرا رئيسيا في الجنوب، بعد تهديد إسرائيل بتدمير الجسور على نهر الليطاني وكذلك بـ «تدمير» المنازل.

وتعرض جسر القاسمية، الواقع على نهر الليطاني إلى الشمال من مدينة صور، لغارة أدت إلى تدميره بشكل جزئي وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر عبر منصة «إكس» تحذيرا بأنه يعتزم مهاجمة الجسر الواقع على الطريق الرئيسي الساحلي.



جسر القاسمية يعد من أهم طرق الجنوب، وهو يمر فوق نهر القاسمية المتفرع من نهر الليطاني شمالي مدينة صور، وتكمن أهميته في ربطه المناطق الساحلية الجنوبية بباقي المناطق اللبنانية وتدميره يسهم في عزل منطقة جنوب نهر الليطاني عن شماله.