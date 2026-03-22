الرئيس عون يدين استهداف اسرائيل البنى التحتية والمنشآت في الجنوب
22 March 2026
source: tayyar.org
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان وتدميرها، ولا سيما جسر القاسمية على نهر الليطاني وغيره من الجسور . وقال :" إنّ هذه الاعتداءات تشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، وتعتبر مقدمة لغزو بري طالما حذّر لبنان عبر القنوات الدبلوماسية من الانجرار إليه .وتعكس هذه التوجهات جنوحا خطيرًا نحو التدمير الممنهج للبنى التحتية والمرافق المدنية والمناطق السكنية في القرى اللبنانية، بما يرقى إلى سياسة عقاب جماعي بحق المدنيين، وهو أمر مرفوض ومدان وغير مبرر ويخالف صراحةً قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم الأساسية".
واضاف الرئيس عون : " إنّ استهداف جسور نهر الليطاني، الشريان الحيوي لحركة المدنيين، يُعدّ محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين منطقة جنوب الليطاني وسائر الأراضي اللبنانية ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة، وتثبيت واقع الاحتلال، والسعي إلى التوسع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. وإزاء هذا التصعيد، يدعو لبنان المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات فورية لردع إسرائيل عن تنفيذ هذا الهجوم، فالاستمرار في الصمت أو التقاعس يُشجّع على التمادي في الانتهاكات ويُقوّض مصداقية المجتمع الدولي".
18 :18
القيادة الوسطى الأميركية: لا صحة لإسقاط طائرة حربية أميركية من طراز "إف 15" فوق الأجواء الايرانية
17 :55
نائب وزير الخارجية الإيراني: التهديد العلني باستهداف محطات الطاقة والبنية التحتية مخالف للقوانين الدولية
17 :47
بالفيديو - مارون: هو الشاهد على التضحية والإيمان بالوطن! تتمة
17 :34
وزير الخزانة الأميركي: الشعب الأميركي يدرك أن الأسعار سترتفع موقتا والمقابل إزالة نظام إيراني يملك سلاحا نوويا
17 :32
خاص - منظمات دولية تُخلي الجنوب الى مناطق أكثر أماناً تتمة
17 :24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط 3 صواريخ في مستوطنة المطلة
