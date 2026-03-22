أعلن حزب الله، في بيانات له، عن استهدافه تجمعات لقوات العدو في منطقة الرندة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الحدوديتين بصلية صاروخية، وفي الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بقذائف المدفعيّة.