تسود حالة من التوتر والحذر في محلة الجسور التي تربط جنوب الليطاني - صور، بصيدا في محلة القاسمية، حيث عمد عدد من شباب الدفاع المدني التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية على توجيه المارة بعدم الاجتياز خوفًا من قصف الجسور الثلاثة، فيما سجل تجمّع لعدد من الإعلاميين العرب والأجانب لنقل الصورة والخبر تحسبًا من إقدام العدو الإسرائيلي على قصف الجسر، فيما أعاد الجيش اللبناني تموضعه وأخلت "اليونيفيل" نقطة التفتيش من على الجسر المذكور.