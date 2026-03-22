صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي لهجته تجاه جنوب لبنان، معلناً إصدار أوامر مباشرة للجيش باستهداف جميع الجسور المقامة فوق نهر الليطاني بشكل فوري.



وقال إنّه، بالتنسيق مع بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بقصف كل الجسور على نهر الليطاني في جنوب لبنان، في خطوة تعكس اتجاهاً واضحاً نحو توسيع دائرة الاستهداف للبنى التحتية.



وأضاف كاتس أنّ التعليمات شملت أيضاً تسريع هدم منازل اللبنانيين في ما وصفها بـ"قرى الخطوط الأمامية"، مبرراً ذلك بالسعي إلى "إنهاء التهديدات" ضد إسرائيل.