الجيش الإسرائيلي يُهدّد بمهاجمة "جسر القسامية- الأوتوستراد الساحلي" جنوبي لبنان
22 March 2026
25 secs ago
source: tayyar.org
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انه "نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر الجيش إلى قيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله".
وقال ادرعي عبر موقع "إكس": "بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي الجيش الاسرائيلي مهاجمة "جسر القسامية - جسر الأوتوستراد الساحلي".
وأضاف: "حرصا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني والامتناع عن أي تحرك جنوبا الذي قد يعرض حياتكم للخطر".
Just in
12 :18
نتنياهو يزور اليوم الموقع الذي تعرّض أمس لهجمة صاروخية إيرانية في "عراد" جنوبي إسرائيل
12 :15
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام بعد رصد مسيرة من لبنان
12 :14
إيران تهدد بمهاجمة بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط تتمة
12 :13
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مقذوف مجهول أصاب سفينة على بعد 15 ميلا بحريا شمال الشارقة في الإمارات
12 :11
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة إيلات ومحيطها بعد رصد صواريخ من إيران
12 :08
صحناوي يدعو للتراجع عن قرار استحداث مركز ايواء على مدخل بيروت الشمالي تتمة
-
-
-
-
-
-
-
