أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انه "نظرًا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر الجيش إلى قيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله".



وقال ادرعي عبر موقع "إكس": "بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي الجيش الاسرائيلي مهاجمة "جسر القسامية - جسر الأوتوستراد الساحلي".



وأضاف: "حرصا على سلامتكم يجب عليكم مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني والامتناع عن أي تحرك جنوبا الذي قد يعرض حياتكم للخطر".