قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال عشاء اقامه للنازحين في "بترونيات" إننا "نحن نعرف حراجة الموقف واللحظة ونقول العيد بالنسبة لنا هو أمل وتجدد ونظرة الى المستقبل لنقول إننا نريد العام المقبل أن نحيي العيد ونكون في أرضنا شامخين وثابتين وأن نعود الى بيوتنا وأرضنا ولبنان هو لبناننا وهذا الوطن وطننا وسنقاتل لأجل الحفاظ عليه".



وأضاف باسيل: "في كل مكان في لبنان يجب أن تشعروا أنكم في بيتكم وهذا واجبنا تجاه بعضنا كلبنانيين ومهما اختلفنا مع بعضنا في السياسة أنتم في النهاية لبنانيون وتعيشون لبنانيتكم و تثبتونها بتضحيتكم بأرواحكم وأرزاقكم وأشغالكم لتحافظوا على أرضكم ولا نستطيع الا ان نكون الى جانبكم".



وأكد باسيل أن "مسؤولية الدولة والحكومة أن تؤمن عودتكم وأن تؤمن الاقامة المؤقتة على أن تكون كريمة وتعيشوا فيها بأمان، كما أن عليكم مسؤولية أن تنشروا الامان وألا تسمحوا أن يكون لدى أي أحد ذريعة أن يقول إن وجودكم يمكن أن يشكل خطراً بتصرفكم وادائكم وكلامكم".

وأوضح: "هناك من يفتش على الذريعة وهناك أجهزة خارجية وهناك أيادٍ داخلية ستسعى للعمل على إحداث الفتنة وهنا لا يمكن أن نرد على الكلام الفتنوي إلا بكلامٍ وطني".



باسيل أِشار الى أن "التحريض الطائفي يسير على قدم وساق وقال: أنتم عليكم مسؤولية كما أن علينا مسؤولية أن نمنعه، والمعادلة بسيطة وهي أن لبنان لبنانكم والارض ارضكم واينما كنتم تكون منازلكم وقلوبنا ومنازلنا مفتوحة لكم، وستعودون الى منازلكم ولذا مسؤولية الدولة أن تؤمن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرفة ".



وأكد باسيل: "يجب على الدولة ألا تقوم بإنشاءات اينما تكونوا موجودين، وذلك لأن أي إنشاء هو رسالة سلبية بأنكم ستبقون خارج أرضكم، في حين أن الرسالة الايجابية هي انكم تريدون العودة الى بيوتكم وارضكم وأي اقامة هنا هي اقامة مؤقتة".

وشدد على أنه "يجب ألا أن تقبلوا بغير ذلك ولا نحن ولا الدولة يجب أن نقبل غير ذلك". ولفت الى أن "الاستضافة هي واجبنا مع بعضنا كلبنانيين وهذا واجبكم تجاه الناس الذين استقبلوكم، والفتنة يجب أن نقضي عليها والخلاف السياسي نحلّه كسياسيين بين بعضنا ولا دخل للناس فيه".



وأكد باسيل أنه "لا يمكن أن نحمّل الناس أكثر من أننا نجبرهم على مغادرة منازلهم ونسبب لهم حروباً ويدفعون أثمانها، أضف الى هذا كله أن نحملهم مشقة العيش خارج منازلهم".

وقال: عندما يُقصف منزل في الجنوب والضاحية فهذه منازلنا التي تقصف"، وتابع: "من يفرح ويطالب باطالة أمد الحرب وعدم وقف اطلاق النار لا يدرك واجباته تجاه المواطنين"، مؤكدا ان "هذا بلد ال10452 كلم مربع ومن اي دين أو مذهب كنا، علينا أن نحافظ على وطننا بال10452 كلم مربع".