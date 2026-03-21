صدر عـن المديـرية العامـة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامـة مـا يلــي: "بسبب الأمطار الغزيرة والعوامل الجويّة، حدث انهيار لبعض الأتربة والأحجار على طريق قناطر الزبيدة في منطقة الحازمية، ولذلك قامت بلديّتا المنصورية والحازمية بقطع الطريق نهائيًّا إلى حين إزالة المخاطر.



يرجى من المواطنين التقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير الموضوعة لهذه الغاية في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".