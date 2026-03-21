أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات أن "المُقاومة الإسلاميّة استهدفت دبّابة ميركافا في بلدة الخيام بصاروخ موجّه وأصابتها إصابة مباشرة. كما استهدفت مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخيّة وتجمعًا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في حي المعصرة في بلدة مارون الراس الحدوديّة بقذائف المدفعيّة".