نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. جاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 21 آذار ارتفع إلى 1024، كما ارتفع عدد الجرحى الى 2740.