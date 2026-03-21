نفى المدير العام التنفيذي لمطار رفيق الحريري الدولي- بيروت الدكتور جلال حيدر ما يتم تداوله عبر بعض مجموعات الواتساب، لفيديو يُظهر ارتفاع منسوب المياه أمام مطار رفيق الحريري الدولي. مشيرا إلى أن "هذا الفيديو قديم، ولا يوجد حالياً أي أمر مماثل في محيط المطار، حيث تسير حركة الوصول والمغادرة بشكل طبيعي".