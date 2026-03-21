لمناسبة عيد الأم، أطلقت ألفا حملة مميزة حملت طابعاً إنسانياً دافئاً، عبّرت من خلالها عن تقديرها لدور الأم، تحت شعار بسيط ومؤثر يلامس مشاعر الجمهور، يحاكي الظروف الصعية التي يمرّ بها لبنان، وهو "إنتِ الأمان رغم كل الظروف. الدني إم!".

اعتمدت الحملة التي انتشرت عبر المنصات الرقمية، أسلوباً مباشراً وعاطفياً في إيصال الرسالة، حيث ركّزت على قيمة الأمان والحب غير المشروط الذي تمثله الأم في حياة العائلة.

وتُظهر هذه الحملة مستوى عالياً من المهنية في التسويق، من خلال المزج بين الرسالة العاطفية والبعد العملي، مما يعكس فهماً عميقاً لسلوك الجمهور واحتياجاته، خصوصاً في المناسبات الاجتماعية ذات الرمزية العالية.

كما نجحت ألفا في تقديم محتوى بسيط لكنه مؤثر، بعيداً من التعقيد، مما عزّز من تفاعل المستخدمين وساهم في انتشار الرسالة بشكل واسع.

وتؤكد هذه المبادرة مجدداً قدرة الشركات اللبنانية على إنتاج حملات إبداعية تحاكي وجدان الناس، وتواكب في الوقت نفسه أعلى معايير الاحتراف في عالم الإعلان والتسويق.