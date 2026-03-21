أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه جال في محطة الكهرباء في السلطانية، التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان"، والتي استهدفها الطيران الإسرائيلي المعادي بصاروخين أول من أمس، وقد عاين الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحطة، حيث دُمّرت كليًاوخرجت عن الخدمة، علمًا أنها كانت تغذّي أكثر من 60 قرية في قضاء بنت جبيل، وتشمل كامل بلدات وقرى القضاء، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في قضاءي مرجعيون وصور، من بلدة مروحين غربا وصولا إلى ميس الجبل شرقا.

وبذلك، يكون القصف قد حرم هذه المناطق من التيار الكهربائي، ما فاقم من معاناة الأهالي في ظل الظروف الراهنة.

كما جال المندوب في عدد من القرى المتضررة، منها: الشهابية، جويا، وادي جيلو، البازورية، البرج الشمالي، كفر دونين، بئر السلاسل والسلطانية، حيث تبيّن حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمباني السكنية، ومحطات الوقود، والمحال التجارية، إضافة إلى الأضرار الواسعة في الطرقات.