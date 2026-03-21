البستاني: كلام قماطي مرفوض... ولم أحذف تغريدة الرد على أدرعي
-
21 March 2026
-
36 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
قالت النائب ندى البستاني "إنّنا نرفض كلام نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الذي يشكل تهديدًا للداخل اللبناني ولكل من يعترض سواء حزب الله أو من هو ضده بالحكومة نقول: أنتم بالحكومة سوا وكلكن قاعدين مع بعض".
وكشفت في حديث للـ otv: "لم أحذف تغريدة الرد على أدرعي وهي موجودة في إطار الردود والوزير باسيل أصلًا لم يطلب مني لا أن اكتب تغريدة ولا أن أحذفها."
وأكملت أنّ "تغريدتي ردًا على أدرعي أتت لبنانية بامتياز وموقف التيار واضح وضوح الشمس."
وأضافت تعليقًا على مواقف وزير الخارجية يوسف رجي: "كان يمكن أن يكون سياديًا لو ان أجندته سيادية لبنانية وكنا نتمنى لو اتخذ موقفا ضد إسرائيل كما دان إيران."
وختمت تعليقًا على تغريدة يمنى الجميل: "نحن مع الـ10452 وتفكيرها يشبه التيار ولوهلة تخيلتها تغريدة من التيار وكنت أتمنى لو تضمنت أيضًا رفض جر لبنان لحرب إيران."
-
Just in
-
-
-
-
-
-
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
