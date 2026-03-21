أدرعي: هذا ما استهدفناه في بيروت!
21 March 2026
20 secs ago
source: tayyar.org
أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى أنّ "الجنوب مقبرة حزب الله: قوات لواء غفعاتي قضت على إرهابيين من حزب الله في اشتباك بجنوب لبنان".
وكتب عبر حسابه على "أكس": "خلال نشاط بريّ محدد نفذته قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في جنوب لبنان، رصدت قوات لواء غفعاتي عددًا من عناصر حزب الله لتقوم بالقضاء على أحد الارهابيين في اشتباك بري. بعد ذلك وجّهت القوات طائرة تابعة لسلاح الجو لتقوم باستهداف عدد آخر من الارهابيين الذين أطلقوا النار نحو القوات لتقوم بعد ذلك القوات بالقضاء على 3 إرهابيين آخرين بقصف من دبابة"، لافتاً إلى أنّه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".
وأضاف أدرعي: "بالمقابل أغار سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية على مقرات تابعة لحزب الله في بيروت. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل".
Just in
11 :41
العراق: مقتل ضابط في هجوم بمسيّرة على مقر المخابرات في بغداد
11 :39
"الحزب": اشتبكنا مع قوة إسرائيلية حاولت التوغل باتجاه مبنى بلدية بلدة الناقورة وحققنا إصابات مباشرة
11 :22
بالفيديو: معلومات عن اشتباكات عنيفة في الخيام تتمة
11 :17
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم على "نطنز" لم يؤدِّ إلى تسرب مواد مشعة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة
11 :13
وكالة "تسنيم" الإيرانية: هجوم أميركي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز النووية
10 :49
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات بالقرب من مدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد
