إعلاميّ لبناني: "الأشدّ لم يبدأ بعد... والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً"!
21 March 2026
40 mins ago
source: tayyar.org
كتب الإعلامي سالم زهران عبر منصة إكس:
"لا يزال العدوّ يتعامل مع جبهة لبنان بوصفها جبهةً ثانوية، واضعًا ثقله الأساسي في إيران، حيث يرى أنّ معركته هناك تتطلّب دعمًا مباشرًا من الولايات المتحدة.
ومن هذا المنطلق، سيحرص على استثمار وجود دونالد ترامب في الميدان إلى أقصى حدّ ممكن، قبل أن يعيد توجيه بوصلته نحو لبنان، حيث تلوح في الأفق معركة وجودية لا تقبل أنصاف الحلول.
في تلك المواجهة المرتقبة، لن يكون الصراع محدودًا أو قابلًا للاحتواء، بل سيخوضه الطرفان — العدوّ والحزب — حتى الرمق الأخير، مستخدمَين أقصى ما لديهما من قوة وإمكانات.
الأشدّ لم يبدأ بعد، والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً."
Just in
11 :41
العراق: مقتل ضابط في هجوم بمسيّرة على مقر المخابرات في بغداد
11 :39
"الحزب": اشتبكنا مع قوة إسرائيلية حاولت التوغل باتجاه مبنى بلدية بلدة الناقورة وحققنا إصابات مباشرة
11 :22
بالفيديو: معلومات عن اشتباكات عنيفة في الخيام تتمة
11 :17
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم على "نطنز" لم يؤدِّ إلى تسرب مواد مشعة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة
11 :13
وكالة "تسنيم" الإيرانية: هجوم أميركي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز النووية
10 :53
أدرعي: هذا ما استهدفناه في بيروت! تتمة
Other stories
أدرعي: هذا ما استهدفناه في بيروت!
البستاني يحذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الاقتصاد: لخطة طوارئ عاجلة...
تشويه المقدّس وتقديس العنف ... جان بو شعيا
غارة على منزل فجرًا.. وإصابات
بالفيديو: دمار كبير في الضاحية بعد الغارات فجرًا
"حركة بلا بركة"... الأسوأ ينتظرنا؟
قبلان في رسالة العيد: الجيش يتلهّف للقتال....
حزب الله: استهداف العدو في خلة العقصى ومركبا
هذا هو مضمون الورقة الفرنسية: لا تتحدث صراحة عن اعتراف لبناني بإسرائيل
حزب الله: استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصليةٍ صاروخية
طوارئ الصحة تعلن الحصيلة الأولية للغارة على دير الزهراني
"تصوير الضربات ممنوع".. بيان لبلدية مرجعيون!
خاص - هذا ما يريده بري قبل التفاوض...
هيئة مدينة بشري في التيار الوطني الحر نعت "الرفيق والأخ طوني سليمان رحمة"
باسيل: لا مقارنة بين قوة يسوع وعنف جنكيز خان!
شو الوضع؟ الحرب المتفلتة متواصلة وواشنطن ترسم المطلوب من لبنان: لا وقف للحرب من دون التفاوض
وزارة الخزانة الأميركية: إدراج ١٦ شخصًا وكيانًا على لائحة العقوبات بتهمة تحويل الأموال ل " الحزب" !
سماع دوي انفجارات في القطاع الشرقي...اليكم اسبابها!
"حزب الله" : استهجان شديد لمضمون الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت
قوات الاحتلال تواجه عناصر حزب الله
بالفيديو: معلومات عن اشتباكات عنيفة في الخيام
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ
تشويه المقدّس وتقديس العنف ... جان بو شعيا
أدرعي يردّ على فنانة لبنانيّة شهيرة: "سيأتي يوم وتنتهي فيه الحرب... ولحينها تبقي بخير"!
بعد 3 محاولات فاشلة.. تفاصيل عن اغتيال شمخاني!
غارة على منزل فجرًا.. وإصابات
بالفيديو: دمار كبير في الضاحية بعد الغارات فجرًا
"حركة بلا بركة"... الأسوأ ينتظرنا؟
