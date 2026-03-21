تشويه المقدّس وتقديس العنف ... جان بو شعيا
-
21 March 2026
-
34 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
في تصريحٍ أثار موجةً واسعة من الاستنكار والغضب، خرج بنيامين نتنياهو بمقارنة صادمة بين السيّد المسيح وجنكيز خان، في محاولة لتبرير منطق القوّة والبطش بوصفه الطريق الأنجع لفرض “السلام”. هذه المقارنة لم تكن مجرّد زلّة لسان عابرة، بل تعكس عقلية سياسية مأزومة، تختزل التاريخ والإنسانية في ثنائية العنف والسيطرة، وتفرغ القيم الروحية من مضمونها الأخلاقي العميق.
إن ّوضع شخصية روحية كالسيّد المسيح، التي تمثّل في الوعي الإنساني رمزاً للتسامح والمحبة والتضحية، إلى جانب قائد عسكري اشتهر بالفتوحات الدموية، ليس فقط خطأً تاريخياً، بل انحراف فكري خطير. فالمسيح لم يكن يوماً داعية حرب أو قهراً، بل حمل رسالة تقوم على الغفران ومواجهة الشر ّبالخير، بينما ارتبط اسم جنكيز خان بالإمبراطورية التي توسّعت عبر السيف والنار. الخلط بين النموذجَين يكشف عن محاولة مريبة لإعادة تعريف الأخلاق بما يخدم منطق القوّة المجرّدة.
تصريحات نتنياهو تأتي في سياق سياسي معروف، حيث يتمّ تسويق العنف باعتباره ضرورة وجودية، وتُقدَّم السياسات العدوانية على أنّها وسائل دفاعية أو خطوات نحو “الاستقرار”. لكنّ الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها هي أنّ هذا الخطاب يشرعن القمع ويُضفي عليه غطاءً فلسفياً زائفاً. فعندما يُقال إنّ البطش هو الطريق إلى السلام، فإنّنا أمام قلبٍ صارخٍ للحقائق، لأنّ السلام الحقيقي لا يمكن أن يولَد من رحم الخوف أو الإكراه.
الأخطر من ذلك أنّ مثل هذه التصريحات تساهم في تعميق الانقسامات الدينية والثقافية، وتستفزّ مشاعر الملايين حول العالم الذين يرون في السيّد المسيح، ابن الله، رمزاً مقدَّساً. إنّ استغلال الرموز الدينية في سياق سياسي عدواني لا يعكس قوّة، بل يكشف عن إفلاس أخلاقي ومحاولة يائسة لاكتساب شرعية مفقودة.
في النهاية، ما قاله نتنياهو ليس مجرّد رأي سياسي يمكن الاختلاف معه، بل هو مؤشّر على نهج قائم على تبرير العنف وتطبيعه. وإذا كان التاريخ قد علّمنا شيئاً، فهو أنّ القوّة التي لا تُضبًَط بالقيم، تتحوّل إلى أداة دمار، وأنّ السلام الذي يُفرَض بالقوّة يظلّ هشّاً وقابلاً للانفجار في أيّ لحظة. وبين رسالة المحبّة التي حملها المسيح، وإرث الحروب الذي ارتبط بجنكيز خان، يبقى الفارق واضحاً لكلّ من لم يفقد بوصلته الأخلاقية.
-
Just in
-
10 :12
إعلاميّ لبناني: "الأشدّ لم يبدأ بعد... والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً"! تتمة
-
10 :09
إعلام إيراني: مقتل معاون قائد الباسيج عظيم إسماعيلي
-
10 :08
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ تتمة
-
09 :55
"رويترز" عن مسؤولين: العراق أعلن حالة القوة القاهرة في حقول نفط طورتها شركات أجنبية بعد تعطل الملاحة بمضيق هرمز
-
09 :51
البستاني يحذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الاقتصاد: لخطة طوارئ عاجلة... تتمة
-
09 :42
الوكالة الوطنية: تتعرض الخيام والطيبة ومركبا وحولا وشقرا لقصف مدفعيّ إسرائيليّ ورشقات رشاشة
-
-
Other stories
-
-
-
إعلاميّ لبناني: "الأشدّ لم يبدأ بعد... والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً"!
-
البستاني يحذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الاقتصاد: لخطة طوارئ عاجلة...
-
غارة على منزل فجرًا.. وإصابات
-
بالفيديو: دمار كبير في الضاحية بعد الغارات فجرًا
-
"حركة بلا بركة"... الأسوأ ينتظرنا؟
-
قبلان في رسالة العيد: الجيش يتلهّف للقتال....
-
حزب الله: استهداف العدو في خلة العقصى ومركبا
-
هذا هو مضمون الورقة الفرنسية: لا تتحدث صراحة عن اعتراف لبناني بإسرائيل
-
حزب الله: استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصليةٍ صاروخية
-
طوارئ الصحة تعلن الحصيلة الأولية للغارة على دير الزهراني
-
"تصوير الضربات ممنوع".. بيان لبلدية مرجعيون!
-
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما يريده بري قبل التفاوض...
-
هيئة مدينة بشري في التيار الوطني الحر نعت "الرفيق والأخ طوني سليمان رحمة"
-
باسيل: لا مقارنة بين قوة يسوع وعنف جنكيز خان!
-
شو الوضع؟ الحرب المتفلتة متواصلة وواشنطن ترسم المطلوب من لبنان: لا وقف للحرب من دون التفاوض
-
وزارة الخزانة الأميركية: إدراج ١٦ شخصًا وكيانًا على لائحة العقوبات بتهمة تحويل الأموال ل " الحزب" !
-
سماع دوي انفجارات في القطاع الشرقي...اليكم اسبابها!
-
"حزب الله" : استهجان شديد لمضمون الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت
-
قوات الاحتلال تواجه عناصر حزب الله
-
" الحزب" في بيانٍ: ننفي الادعاءات ونستنهجن تسرع وزارة الخارجية!
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إعلاميّ لبناني: "الأشدّ لم يبدأ بعد... والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً"!
-
-
-
-
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ
-
-
-
21 March 2026
-
البستاني يحذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الاقتصاد: لخطة طوارئ عاجلة...
-
-
-
21 March 2026
-
أدرعي يردّ على فنانة لبنانيّة شهيرة: "سيأتي يوم وتنتهي فيه الحرب... ولحينها تبقي بخير"!
-
-
21 March 2026
-
بعد 3 محاولات فاشلة.. تفاصيل عن اغتيال شمخاني!
-
-
21 March 2026
-
غارة على منزل فجرًا.. وإصابات
-
-
-
21 March 2026
-
بالفيديو: دمار كبير في الضاحية بعد الغارات فجرًا
-
-
-
21 March 2026
-
"حركة بلا بركة"... الأسوأ ينتظرنا؟
-
-
-
21 March 2026
-
قبلان في رسالة العيد: الجيش يتلهّف للقتال....
-
-
-
21 March 2026
-
عراقجي: لا وقف لإطلاق النار دون ضمانات… وإيران منفتحة على الحلول الشاملة
-
-
-
21 March 2026