الأنباء الكويتية -



إذا كان عيد الفطر يحمل ما يحمله من بركات، فإن حركة الإتصالات السياسية هي حتى اليوم "حركة بلا بركة" وأشبه بمن يصرخ في البرية فلا يرد الا الصدى، صدى الصواريخ والغارات الإسرائيلية.

وفي معلومات خاصة بـ"الأنباء" الكويتية نقلا عن مقربين من مرجع رئاسي كبير، أن الاتصالات مقطوعة بين طرفي "الثنائي الشيعي" نفسيهما.

وفي المعلومات أيضا، أن بعض المسؤولين اللبنانيين بدأوا يسلمون رغما عنهم بواقع أن الأسوأ ينتظر لبنان طالما أن "القصة طويلة"، ومن يراهن على دفة الميدان متوهّم وفي غربة عن الواقع القائل إن القوة العظمى التي هي في الميزان لا بد أن تخرج بربح وازن.