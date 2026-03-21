أعلن "حزب الله" في بيانات، أن "المقاومة الاسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في جبل وردة في بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخية"، كما اعلن استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو في خلّة العقصى في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصلية صاروخية.

