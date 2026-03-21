اصدر حزب الله البيان التالي: دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 السبت 21-03-2026 قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصليةٍ صاروخية.