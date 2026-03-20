كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على "إكس": علمنا التاريخ ان يسوع لم يكن لديه جيش ولكن تأثيراً أكبر من جنكيز خان الذي احتل نصف العالم. لم يساوِ بينهم ديورانت. إنها مفارقة الحضارة أن يكون السيف في مواجهة القيم. لقد فضلنا السلام على الحرب. ولا مقارنة بين قوة يسوع وعنف جنكيز.