وزارة الخزانة الأميركية: إدراج ١٦ شخصًا وكيانًا على لائحة العقوبات بتهمة تحويل الأموال ل " الحزب" !
-
20 March 2026
-
30 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، شبكة تضم 16 فردًا وكيانًا على لائحة العقوبات، بقيادة علاء حسن حمية، وذلك في إطار إجراءات مكافحة تمويل "الإرهاب" المرتبطة بحزب الله.
وتمكّنت الشبكة، حسب البيان، من جمع أكثر من 100 مليون دولار وتحويلها منذ عام 2020، عبر شركات وأنشطة اقتصادية في لبنان وسوريا وبولندا وسلوفينيا وقطر وكندا، حيث استخدمت هذه الأموال لدعم أنشطة الحزب المالية والعسكرية.
وشملت العقوبات الأفراد: حمدان علي اللقيس، مايا شادي البستاني، رؤوف فاضل، علاء حسن حمية، دانيال حمية، محمد حسن حمية، بهاء الدين هاشم، محمد جميل سلامة، هلا محمد ترشيشي، ومحمد حسن وهبي، والذين اعتبرتهم وزارة الخزانة جزءاً من شبكة مالية تعمل عبر أقارب وشركاء مقربين لتمويه الملكية الحقيقية للشركات وإدارة عمليات غسل الأموال.
كما طالت العقوبات عددًا من الشركات، من بينها: كاللينك ش.م.ل. أوفشور، كاللينك سبولكا ز أوغرانيتشونا أودبوفييدزيالنوشتشيا، كاللينك تيليكومونيكاسييسكي ستوريتفه د.و.و.، سيفن سيز فور إنترناشيونال تريدينغ أند لوجستيكس، سيفن سيز غروب ش.م.م.، وسيفن سيز ش.م.ل. أوفشور، والتي قالت واشنطن إنها تُستخدم كواجهات لعمليات شراء وتمويل وغسل أموال لصالح الشبكة.
-
Just in
-
20 :32
الرئيس عون يدين الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات ويؤكد تضامن الشعب اللبناني مع الشعب الإماراتي الشقيق:
- أدين تورط جهات حزبية في مخطط تخريبي أعلنت دولة الإمارات عن إحباطه اليوم
-
20 :26
مراسل الجديد في واشنطن:
- هناك قناعة لدى الخارجية الأميركية ألا حل لأزمة لبنان حالياً انما المطلوب منع الانهيار والحفاظ على الحد الأدنى للاستقرار
- إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية انها لا تريد وقف إطلاق النار قبل تغيير قواعد اللعبة بالكامل في جنوب لبنان
-
20 :21
وكالة فيتش: سعر برميل النفط قد يبلغ 120 دولارا إن استمر إغلاق مضيق هرمز 6 أشهر
-
20 :15
القناة 15 الإسرائيلية: بريطانيا منحت الأمريكيين إذناً باستخدام قواعدها لشن هجمات على أصول إيرانية تعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق تقرير في BBC
-
20 :10
معلومات الجديد:
- تكليف كرم "وحيداً" يحتاج الى غطاء سياسي "ثلاثي" الابعاد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي مضافاً اليه البعد الرابع المتمثل بجنبلاط
- احد المخارج المطروحة هي ذهاب السفير سيمون كرم وحيداً الى قبرص او باريس والجلوس منفرداً عن الجانب اللبناني
-
20 :08
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب مارون الراس بسرب من المسيّرات الانقضاضية امس الخميس
-
-
Other stories
-
-
-
سماع دوي انفجارات في القطاع الشرقي...اليكم اسبابها!
-
"حزب الله" : استهجان شديد لمضمون الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت
-
قوات الاحتلال تحاول التوغل من محور اللبونة بالقرب من الناقورة وتواجه من قبل عناصر حزب الله
-
" الحزب" في بيانٍ: ننفي الادعاءات ونستنهجن تسرع وزارة الخارجية!
-
غارة على محيط مدينة للألعاب وأخرى على محيط مدرسة
-
لمنع وقوع أيّ حوادث... تدابير أمنية استثنائية!
-
اشتباكات في الخيام... محاولة للجيش الإسرائيلي للإطباق على البلدة؟
-
"إنذارٌ عاجل" من أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني
-
الخطيب في رسالة الفطر: السلطة تنفّذ أمر عمليات أميركيًا
-
قبلان يتحدّث عن "فتنة لا سابق لها"!
-
EXCLUSIVE
خاص - عقدة التفاوض: الدولة أم السلاح؟
-
دويّ قويّ فوق بيروت... وصولًا إلى البقاع وهذا ما تبيّن!
-
أمطار طوفانية وموجات برَدية وثلوج... تستمرّ حتى نيسان؟!
-
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية صباحًا
-
"الخارجية" تستنكر "المخطط الإرهابي" الذي استهدف الإمارات: ندين ضلوع "الحزب" به!
-
سلسلة غارات على قرى في النبطية...
-
هل يصمد "تلازم المسارَين" حتى وقف إطلاق النار؟
-
الوصول إلى مشارف بيروت وتلوين المناطق... هذه "أهداف إسرائيل"!
-
قفرة "غير محسوبة" للمحروقات!
-
الرئيس عون لمناسبة حلول الفطر: العيد يحل في ظروف اثقلت كاهل اللبنانيين بالمعاناة والأحزان
-
-
Just in
-
20 :32
الرئيس عون يدين الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات ويؤكد تضامن الشعب اللبناني مع الشعب الإماراتي الشقيق:
- أدين تورط جهات حزبية في مخطط تخريبي أعلنت دولة الإمارات عن إحباطه اليوم
-
20 :26
مراسل الجديد في واشنطن:
- هناك قناعة لدى الخارجية الأميركية ألا حل لأزمة لبنان حالياً انما المطلوب منع الانهيار والحفاظ على الحد الأدنى للاستقرار
- إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية انها لا تريد وقف إطلاق النار قبل تغيير قواعد اللعبة بالكامل في جنوب لبنان
-
20 :21
وكالة فيتش: سعر برميل النفط قد يبلغ 120 دولارا إن استمر إغلاق مضيق هرمز 6 أشهر
-
20 :15
القناة 15 الإسرائيلية: بريطانيا منحت الأمريكيين إذناً باستخدام قواعدها لشن هجمات على أصول إيرانية تعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق تقرير في BBC
-
20 :10
معلومات الجديد:
- تكليف كرم "وحيداً" يحتاج الى غطاء سياسي "ثلاثي" الابعاد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي مضافاً اليه البعد الرابع المتمثل بجنبلاط
- احد المخارج المطروحة هي ذهاب السفير سيمون كرم وحيداً الى قبرص او باريس والجلوس منفرداً عن الجانب اللبناني
-
20 :08
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب مارون الراس بسرب من المسيّرات الانقضاضية امس الخميس
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
20 March 2026
-
-
-
-
20 March 2026
-
-
-
-
20 March 2026
-
-
-
-
20 March 2026
-
-
-
-
20 March 2026
-
-
-
-
20 March 2026
-
-
-
20 March 2026
-
-
-
-
20 March 2026
-
-
-
-
20 March 2026
-
-
-
20 March 2026