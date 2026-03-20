"حزب الله" : استهجان شديد لمضمون الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت
20 March 2026
47 mins ago
source: tayyar.org
صدر عن "حزب الله" حول الإحاطة التي قدمتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي البيان التالي:
" يُسجّل حزب الله استهجانه الشديد لمضمون الإحاطة التي قدمتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع اللبناني، كما يستنكر مواقفها التي جاءت مطابقة لموقف العدو الإسرائيلي بما يتعارض جوهريًا مع الدور المنوط بالأمم المتحدة ومسؤوليها، هو دور ينبثق من رسالة الأمم المتحدة التي تتسم بالحياد والموضوعية، لذا فإنه من المستغرب بشدة أن تعمد بلاسخارت التي تشغل منصب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إلى الإدلاء بمواقف منحازة للعدو الإسرائيلي وتضرب مصالح لبنان وسلامة مواطنيه".
Just in
19 :00
حزب الله:
-استهدفنا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب مارون الراس بسرب من المسيّرات الانقضاضية عند الساعة 14:00
-استهدفنا مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية عند الساعة 17:30 اليوم ضمن التحذير المسبق
18 :56
متابعة لغارة دير الزهراني واستهداف المسعفين خلال أداء مهامهم: ٧ إصابات في صفوف إسعاف كشافة الرسالة والهيئة الصحية والإصابات طفيفة
18 :55
حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب بلدة مارون الراس
18 :51
وزارة الخزانة الأميركية: إدراج ١٦ شخصًا وكيانًا على لائحة العقوبات بتهمة تحويل الأموال ل " الحزب" ! تتمة
18 :49
سماع دوي انفجارات في القطاع الشرقي...اليكم اسبابها! تتمة
18 :40
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني، وعند وصول المسعفين إلى المكان، أغار العدو من جديد مما أدى لسقوط إصابات في صفوف المسعفين
