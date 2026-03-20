"إنذارٌ عاجل" من أدرعي إلى سكان جنوب لبنان: لإخلاء منازلكم والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني
20 March 2026
15 mins ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:
"انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.
الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني
كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.
لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر الزهراني. البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر.
انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر."
#عاجل‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2026
🔸إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.
🔴الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم… pic.twitter.com/fXOR7uVDnY
Just in
14 :28
وزير الخارجية الفرنسي:
- على الجيش اللبناني اتخاذ كل التدابير لنزع سلاح حزب الله وفقًا لقرار الحكومة
- أكدت للإسرائيليين أن الكلفة الإنسانية لعملية برية في لبنان ستكون عالية
- النزاع بين إسرائيل وحزب الله لا يجب فصله عن النزاع الأكبر مع إيران
14 :22
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 20 صاروخًا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل تزامنًا مع القصف الإيراني
14 :18
التايمز البريطانية: القبض على إيراني حاول دخول قاعدة كلايد البحرية التي تتمركز فيها غواصات بريطانيا النووية
14 :10
وسائل إعلام إسرائيلية: صواريخ إيران تركزت على مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب التي تضم منشآت طاقة ومياه وتكنولوجيا
14 :05
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل
13 :55
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 2000 هدف في لبنان منذ بدء الحرب
