أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن استنكارها الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودانت في بيان، ضلوع حزب الله اللبناني بالمخطط، مذكّرةً بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في ٢ آذار ٢٠٢٦ بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.

وقالت: "يعبر لبنان عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب، كما تهنئ وزارة الخارجية والمغتربين الأجهزة الأمنية الإماراتية على يقظتها، وتعرب لها عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولًا لمعاقبة المرتكبين".