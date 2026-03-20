"الخارجية" تستنكر "المخطط الإرهابي" الذي استهدف الإمارات: ندين ضلوع "الحزب" به!
20 March 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن استنكارها الشديد للمخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودانت في بيان، ضلوع حزب الله اللبناني بالمخطط، مذكّرةً بقرار الحكومة اللبنانية الصادر في ٢ آذار ٢٠٢٦ بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.
وقالت: "يعبر لبنان عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب، كما تهنئ وزارة الخارجية والمغتربين الأجهزة الأمنية الإماراتية على يقظتها، وتعرب لها عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولًا لمعاقبة المرتكبين".
Just in
09 :52
التلفزيون الإيراني: مقتل علي محمد نائيني المتحدث باسم الحرس الثوري
09 :35
غارة إسرائيلية تستهدف كفرتبنيت
09 :34
الوكالة الوطنية: تشهد قرى القطاعين الغربي والأوسط تحليقاً كثيفًا للطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيليّ
09 :21
الرئيس الإيراني: لهب الحرب علينا سيطال كثيرين إن لم يقف المجتمع الدولي في وجه العدوان
09 :17
سلسلة غارات على قرى في النبطية... تتمة
09 :14
"هآرتس" عن مصدر: مقتل 21 إسرائيليًا وإصابة أكثر من 4 آلاف جراء القصف الإيراني وتضرر 9 آلاف مبنى و3 آلاف سيارة منذ بداية الحرب
20 March 2026
20 March 2026
20 March 2026
20 March 2026
20 March 2026
20 March 2026
20 March 2026
20 March 2026
20 March 2026
