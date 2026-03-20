توجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات، لمناسبة حلول عيد الفطر، آملا أن يعيده الله على لبنان وشعبه بالخير والطمأنينة والاستقرار، "على رغم الظروف الدقيقةالتي يمر بها الوطن ، والتي أثقلت كاهل أبنائه بالتحديات والمعاناة والأحزان".



وقال الرئيس عون أنّ "إيماننا بقدرة اللبنانيين على الصمود، وتمسّكهم بوحدتهم الوطنية، يبقيان مصدر رجاء وثقة بمستقبل أفضل. فلنجعل من هذه المناسبة المباركة فرصة لتجديد التمسّك بقيم التآخي والتراحم، وتعزيز روح التضامن التي لطالما ميّزت اللبنانيين في أحلك الظروف."