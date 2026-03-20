على الجبهة اللبنانية، لا صوت يعلو على صوت الميدان، وحدها باريس تتحرك دبلوماسيا، قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها، وبعد استهداف الجسور والمباني في المناطق الآهلة، والجيش، رفعت بالامس من نسق عدوانها واستهدفت للمرة الاولى محطة توليد للكهرباء في منطقة السلطانية فدخلت منطقة بنت جبيل في «العتمة»، وهو تطور خطير للغاية، براي مصادر مطلعة على المجريات الميدانية، لانه مقدمة لتوسيع نطاق الاستهدافات ليشمل المنشآت الحيوية، وثمة قلق جدي من توجه اسرائيلي لتوسيع نطاق استهدافته، في ظل انعدام الثقة «بالخطوط الحمراء» الاميركية وسط مخاوف من رفع مستوى الضغط على الدولة اللبنانية لدفعها الى اتخاذ اجراءات عملانية ضد حزب الله، وهو ما تتهيب الاقدام عليه.