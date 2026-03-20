أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات أنه استهدف مستوطنة المنارة، مستوطنة مرغليوت، تجمع جنود وأليات العدو في حديقة مارون الراس الحدودية، مستوطنة المالكية، مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، تجمعا لجنود واليات الجيش الإسرائيلي في تلة الخزان في العديسة الحدودية وفي مشروع الطيبة، وفي جديدة ميس الجبل الحدودية، بصليات صاروخية.

كما أعلن عن تفجير عبوات ناسفة بجرافة عسكرية من نوع D9 في مشروع الطيبة وبتجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في حي الزقاق في عيترون وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف مستوطنة شلومي بصلية صاروخية.