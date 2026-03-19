افادت " الوكالة الوطنية للاعلام" باشكال مسلح شهدته بلدة وادي خالد – حنيدر تطوّر إلى إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدة إصابات.



وفي التفاصيل، أقدم عدد من أفراد (آ.ي) على مهاجمة منزل (ك.أ)، حيث أطلقوا النار بشكل عشوائي باتجاهه، ما أسفر عن مقتل سيدتين وإصابة طفلين بجروح. وعُلم أنّ الضحيتين هما زوجة (ك.أ) ووالدته.



يُذكر أنّ (ك.أ) كان قد خرج مؤخرًا من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته.



وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادثة.