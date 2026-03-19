تزامنًا مع حلول عيد الفطر بتاريخ الغد، وتفاديًا لزحمة السير على المسلك الغربي للأوتوستراد المتجه من جونية نحو بيروت، وحيث انه جرت العادة من كل يوم يتم تحويل السير بتمام السّاعة 11،00 من بيروت باتجاه جونية.



استثنائيا بتاريخ الغد، لن يتم تحويل السير باتجاه جونية، وسيبقى على حاله طيلة النهار باتجاه بيروت.



لذلك، يُرجى أخذ العِلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور.