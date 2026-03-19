أبدَت جهات أمنية رسمية تخوفها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لموجة النزوح الكبيرة للمواطنين من الجنوب والضاحية الجنوبية ومناطق عدة في البقاع، مشيرة الى أن الموجة الحالية فاقَت بحجمها موجة النزوح في حرب الستة وستين يوماً.



وتحدثت الجهات عن إشكالات بالجملة تحصل في عددٍ من المناطق والأحياء التي قصدها النازحون لاسيما في بيروت وعرمون. ويكمُن الخوف وفق الجهات من أن تتوسع دائرة الإشكالات وتتحول الى أهلية بخلفية سياسية – طائفية، في ظل وجود أكثر من طرف داخلي وخارجي لديهم مصلحة بإشعال فتنة داخلية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على لبنان.



وتشدد الجهات على أن الأجهزة الأمنية والقضائية تلقت تعليمات صارمة من مراجع رئاسية وحكومية بمثابة "ضوء أخضر" بتشديد الإجراءات والضرب بيد من حديد لوأد الفتنة والتعامل بحزم مع محاولات لضرب السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.