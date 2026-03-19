خاص - "فتنة النزوح" تُقلِق الدولة.. "ضوء أخضر" للأجهزة!
19 March 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
أبدَت جهات أمنية رسمية تخوفها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لموجة النزوح الكبيرة للمواطنين من الجنوب والضاحية الجنوبية ومناطق عدة في البقاع، مشيرة الى أن الموجة الحالية فاقَت بحجمها موجة النزوح في حرب الستة وستين يوماً.
وتحدثت الجهات عن إشكالات بالجملة تحصل في عددٍ من المناطق والأحياء التي قصدها النازحون لاسيما في بيروت وعرمون. ويكمُن الخوف وفق الجهات من أن تتوسع دائرة الإشكالات وتتحول الى أهلية بخلفية سياسية – طائفية، في ظل وجود أكثر من طرف داخلي وخارجي لديهم مصلحة بإشعال فتنة داخلية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وتشدد الجهات على أن الأجهزة الأمنية والقضائية تلقت تعليمات صارمة من مراجع رئاسية وحكومية بمثابة "ضوء أخضر" بتشديد الإجراءات والضرب بيد من حديد لوأد الفتنة والتعامل بحزم مع محاولات لضرب السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
Just in
15 :35
وزارة الدفاع الإماراتية: الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض الصواريخ البالستية والمقاتلات للطائرات المسيرة
15 :28
بيان لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان: ندعو لوقف فوري للهجمات على منشآت النفط والغاز
15 :27
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي عيناتا وكفرا
15 :23
الحرس الثوري: اعتقال 178 عميلا لأميركا وإسرائيل منذ بداية الحرب
15 :14
الأمين العام للأمم المتحدة لأميركا وإسرائيل: حان الوقت لإنهاء الحرب
15 :10
سعر الذهب يواصل انخفاضه ويتراجع بأكثر من 6% إلى 4514.90 دولار للأوقية
