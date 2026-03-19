بري أعلن إعتذاره عن تقبل التهاني بعيد الفطر
19 March 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه وبسبب الظروف الراهنة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان اعتذاره عن تقبل التهاني بعيد الفطر .
على صعيد آخر ولمناسبة حلول عيد الفطر والدعوات إلى إلتماس هلال العيد قال بري: “الفطر هذا العام عيداً مغمساً بدماء الأطفال والنساء والأبرياء الذين تلاحقهم آلة العدوان الإسرائيلي ، ومعمودية لا تنتهي نزوحاً لأكثر من مليون لبناني عن ديارهم وقراهم ومدنهم بغير حق”.
وأضاف: “للنازحين للصامدين، للمُضيفين في هذه اللحظات التي نودع ويودعون فيها شهر رمضان، شهر الصبر والإحتساب كما يودعون ونودع فيها فلذات الأكباد ويلتمس الصائمون هلال الفطر، مدعوون إلى إلتماس الوحدة والتضامن والتماسك فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان”.
Just in
14 :03
الخارجية الهندية: الهجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج غير مقبولة
14 :00
الحزب: استهدفنا قاعدة تيفن شرق عكا بصلية صـاروخية عند الساعة 10:00 الخميس
13 :56
غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً عند أطراف بلدة كفرشوبا
13 :42
إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان! تتمة
13 :36
غارة تصيب صحافيًا بجروح! (وطنية) تتمة
13 :34
الجيش الإسرائيلي يستهدف بلدة ابل السقي قضاء بعدة قذائف
