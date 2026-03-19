تعهدت كتائب حزب الله العراقية فجر الخميس، وقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد "لمدة خمسة أيام" بموجب شروط، في وقت قُتل عنصران في هيئة الحشد الشعبي في ضربتَين على محافظتَي نينوى وصلاح الدين في شمال البلاد، وفق الحشد الذي نسب الهجوم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.



فقد قال أبو مجاهد العسّاف المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، إحدى أبرز هذه الفصائل، إنّ إمينها العام "أصدر أوامره بإيقاف استهداف السفارة الأميركية في بغداد لمدة خمسة أيام".



وأشار في بيان إلى أنه يجب "على فترة التوقف أن تتزامن مع الشروط الآتية: كفّ يد الكيان الصهيوني عن تهجير وقصف الضاحية في بيروت، والالتزام بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، وسحب عناصر (وكالة المخابرات المركزية CIA) من محطاتهم وإيقافهم داخل السفارة".



وأكّد أنه "في حال عدم التزام العدو، سيكون الرد مباشرا، وبشكل مركز مع رفع وتيرة الضربات بعد انتهاء المدة".

