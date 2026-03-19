

سجّلت أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعاً جديداً وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب محطات المحروقات.



وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:



بنزين 95: 2289.000 (+73000)

بنزين 98: 2330.000 (+73000)

مازوت : 2122.000 (+71000)

الغاز: 1803.000 (+58000)