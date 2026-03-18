اعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات :



"- اسقاط محلّقة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي فوق بلدة المروانية جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.



- استهداف قاعدة عين زيتيم شمال مدينة صفد المحتلّة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.



- ستهداف تجمعا لجنود العدو بسرب من المسيّرات في مستوطنة كريات شمونة.



- استهداف ثكنة يوآف في الجولان السوري المُحتلّ بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة".